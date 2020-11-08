مطران طهطا يرسم قسا جديدا

وقام الأنبا برسامة الشماس محب فتحى بنيامين، باسم القس دانيال، على مذبح القديس العظيم الأنبا شنودة بساحل طهطا، ومذبح السيدة العذراء بنجع رزق شنودة. ووزع الأنبا إشعياء، شهادات تخرج على خريجى فوج إعداد الخدام للموظفين.

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