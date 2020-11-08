نشوى الشريف : نراقب سير العملية الانتخابات بالمرحلة الثانية منذ بدايتها

قالت نشوى الشريف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأحد، إن غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تتابع العملية الانتخابية منذ فتح اللجان فى تمام التاسعة صباحا، وحتى غلقها فى موعدها المحدد بالتاسعة مساءً.





وأشارت، خلال المؤتمر الصحفى لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى متابعة العملية الانتخابية من خلال التنسيقية، فى مختلف الدوائر الانتخابية بمحافظات المرحلة الثانية. ويتنافس فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، على مدى يومين، 2085 مرشحًا بالنظام الفردى فى 70 دائرة، و142 مرشحًا بنظام القائمة فى دائرتين، فى محافظات القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والقليوبية والغربية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والشرقية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء. وأجريت انتخابات الجولة الأولى للمصريين فى الخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر 2020، على أن يتم إعلان نتيجة الانتخابات بحد أقصى يوم 15 نوفمبر 2020، وتجرى جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية فى أيام 5 و6 و7 ديسمبر 2020 للمصريين بالخارج، وفى الداخل تتم يومى 7 و8 ديسمبر 2020، على أن يتم إعلان النتائج النهائية للانتخابات يوم 14 ديسمبر 2020.

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