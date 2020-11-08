تنسيقية شباب الأحزاب: لدينا 1500 متابع بلجان انتخابات النواب المختلفة

قالت الدكتورة شيماء عبدالإله، المتحدث الرسمى باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تنافس فى انتخابات مجلس النواب، من خلال 19 مرشح على القائمة و4 فردى فى القاهرة والشرقية والاسماعيلية.





وخلال المؤتمر الصحفى لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الاحد، أضافت أن التنسيقية لديها العديد من المراسلين فى كثير من الدوائر الانتخابية لمتابعة سير العملية الانتخابية، لافتة إلى أن عددهم 1500 متابع يمدون الغرفة بالمعلومات الخاصة بالعملية الانتخابية.

وأشارت عبد الإله، إلى أن معظم اللجان الانتخابية فتحت فى الموعد المحدد، كما تم الالتزام بالاجراءات الاحترازية، لافنة إلى أنه تم ملاحظة بعض الخروقات البسيطة، والتى تم رصدها من خلال المتابعين، كما تم رصد تواجد بعض البعثات، والمراسلين الأجانب لمتابعة العملية الانتخابية.

ويتنافس فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، على مدى يومين، 2085 مرشحًا بالنظام الفردى فى 70 دائرة، و142 مرشحًا بنظام القائمة فى دائرتين، فى محافظات القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والقليوبية والغربية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والشرقية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وأجريت انتخابات الجولة الأولى للمصريين فى الخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر 2020، على أن يتم إعلان نتيجة الانتخابات بحد أقصى يوم 15 نوفمبر 2020، وتجرى جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية فى أيام 5 و6 و7 ديسمبر 2020 للمصريين بالخارج، وفى الداخل تتم يومى 7 و8 ديسمبر 2020، على أن يتم إعلان النتائج النهائية للانتخابات يوم 14 ديسمبر 2020.