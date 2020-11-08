وخلال المؤتمر الصحفى لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الاحد، أضافت أن التنسيقية لديها العديد من المراسلين فى كثير من الدوائر الانتخابية لمتابعة سير العملية الانتخابية، لافتة إلى أن عددهم 1500 متابع يمدون الغرفة بالمعلومات الخاصة بالعملية الانتخابية.
وأشارت عبد الإله، إلى أن معظم اللجان الانتخابية فتحت فى الموعد المحدد، كما تم الالتزام بالاجراءات الاحترازية، لافنة إلى أنه تم ملاحظة بعض الخروقات البسيطة، والتى تم رصدها من خلال المتابعين، كما تم رصد تواجد بعض البعثات، والمراسلين الأجانب لمتابعة العملية الانتخابية.
ويتنافس فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، على مدى يومين، 2085 مرشحًا بالنظام الفردى فى 70 دائرة، و142 مرشحًا بنظام القائمة فى دائرتين، فى محافظات القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والقليوبية والغربية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والشرقية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.
وأجريت انتخابات الجولة الأولى للمصريين فى الخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر 2020، على أن يتم إعلان نتيجة الانتخابات بحد أقصى يوم 15 نوفمبر 2020، وتجرى جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية فى أيام 5 و6 و7 ديسمبر 2020 للمصريين بالخارج، وفى الداخل تتم يومى 7 و8 ديسمبر 2020، على أن يتم إعلان النتائج النهائية للانتخابات يوم 14 ديسمبر 2020.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنسيقية شباب الأحزاب: لدينا 1500 متابع بلجان انتخابات النواب المختلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.