قرار جمهورى بندب قضاة للعمل بلجنة تنظيم التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 605 لسنة 2020 بندب وتجديد ندب عدد من القضاة رؤساء الاستئناف للعمل باللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2018 الخاص بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، لمدة عام ينتهي في 30/9/2021 نشر القرار في الجريدة الرسمية.

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