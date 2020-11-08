الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية يلتقي بمسئولي مركز تدريب...

إلتقى السفير محمد خليل، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بالأستاذ مصطفى الحطيني، القائم بأعمال مركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة، حيث تم تناول سبل التعاون المشترك مع الدول الأفريقية في مجالات التجارة الحرة والقواعد الجمركية وشهادات المنشأ، فضلاً عن أهمية دعم الأسواق الأفريقية وتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولى بما يساهم فى تحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.
كما أكد اللقاء على ضرورة البناء على الدور الهام الذى لعبته مصر أثناء رئاستها للإتحاد الأفريقي العام الماضي في دخول إتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيز النفاذ، وحرصها على تفعيل بنود الاتفاق لتعزيز التجارة البينية وتشجيع الاستثمارات ونفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.
تجدر الإشارة إلى أن مركز تدريب التجارة الخارجية يعد أحد مراكز التميز المصرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وسبق للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تنفيذ برامج مشتركة معه بالدول الأفريقية فى إطار تعاون ثلاثي شمل كذلك وكالة التعاون الدولي اليابانية JICA.
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