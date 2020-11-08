اللجان الفرعية تعلن توقف التصويت بانتخابات النواب مؤقتا بسبب ساعة الراحة

أعلن اللجان الفرعية فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، منذ قليل، فى الثالثة عصرا، عن توقف التصويت باللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة بشكل مؤقت لبدء ساعة الراحة المنصوص عليها فى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية.

ونص القرار على أن تبدأ ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة على أن يتم الإعلان عن ميعاد الراحة في مكان ظاهر بالمركز الانتخابي ومقر اللجنة من الداخل والخارج.

وأعلن رؤساء اللجان الفرعية للحاضرين في المراكز الانتخابي التوقف عن التصويت مؤقت لبدء فترة الراحة، ويغلق مقر اللجان مؤقتا بقفل تأميني بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ وباب كل لجنة، وغلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستیکي وإثبات رقمه في محضر إجراءات اللجنة، على أن يتم التحفظ على باقي الأوراق والمستندات بالوسيلة التي يراها رئيس اللجنة لحين انتهاء ساعة الراحة، ويتم إثبات هذه الإجراءات في المحضر المعد لذلك، ويحظر على رئيس اللجنة وأي من أمنائها مغادرة محيط المركز الانتخابي خلال ساعة الراحة تحت أي ظرف.

وتفتح اللجنة بعد انتهاء فترة الراحة والتأكد من سلامة الأقفال والأوراق والمستندات، وتثبت الإجراءات في المحضر المعد لذلك، ويستأنف التصويت. الهيئة الوطنية تؤكد انتظام التصويت داخل اللجان الفرعية وعدم تلقيها شكاوى تؤثر على العملية الانتخابية وكان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أكد، عن استمرار عمليات التصويت بشكل منتظم فى اليوم الثانى والاخير داخل اللجان الفرعية بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، التى فتحت أبوابها فى التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء يتخللها ساعة الراحة.

وقال المستشار لاشين إبراهيم إن الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة على التواصل اللحظي مع المحاكم بالمحافظة الثلاثة عشر التى تجرى فيها عمليات التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان للوقوف على سير العملية الانتخابية، وتأكدت الهيئة من قيام القضاة المشرفين على اللجان بفتحها فى موعدها فى الساعة التاسعة صباحا بعد اتخاذ الإجراءات التى حددتها الهيئة لليوم الثاني والاخير من التصويت.

وشهدت عدد من اللجان الفرعية فى بعض المحافظات إقبالا كبيرا من المواطنين وذلك لإبداء رأيهم فى تلك الانتخابات.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها دون غيرها النتيجة النهائية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.

وتجرى عمليات التصويت فى 13 محافظة فقط وهى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

يذكر أن هناك نحو 31 مليون ناخب يصوتون فى 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 70 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضيا "أساسيا واحتياطيا"، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحا أساسيا "قائمة"، و142 نائبًا من بين 2084 مرشحا "فردى".