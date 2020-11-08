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الإدارية العليا تحيل 60 طعنا على انتخابات المرحلة الأولى للنقض وترفض 48

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أصدرت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولي، عدداً من الأحكام الخاصة بالطعون علي إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020، والتى أقيمت عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات للنتيجة الخاصة بانتخابات المرحلة الأولي .

 

وتضمنت الأحكام 48 طعنا بالرفض، بينما 60 طعنا قضت المحكمة بعدم الاختصاص الولائي بنظرهم وقررت إحالتهم للطن للفصل في موضوع الطعون، والتى تطالب باستبعاد مرشحين ببعض الدوائر ظهرت نتيجه الانتخابات في المرحلة الأولي بالنجاح ، وباكتسابهم العضوية البرلمانية بإعلان النتيجة، أصبحت محكمة النقض المختصة بالفصل في مدي صحة العضوية من عدمه طبقًا للقانون والدستور ، لاكتسابهم مركز قانونى.

 

وقضت المحكمة في طعن واحد بترك الخصومة، كما أصدرت 5 أحكام بعدم القبول ل5 طعون . 

 

كانت تلقت المحكمة الإدارية العليا نحو 108 طعون، من جميع محافظات مصر، على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

 

ومن ضمن الطعون المقامة؛ طعن واحد من محافظة الجيزة بإحدى الدوائر، و5 طعون من البحيرة، و7 طعون من الإسكندرية، و2 طعن من قنا، و2 طعن من الفيوم، و3 طعون من البحر الأحمر، و2 طعن من أسوان، وطعن واحد من الأقصر، وطعن واحد من مطروح، و5 طعون من سوهاج، و3 طعون من بنى سويف، و4 طعون من أسيوط .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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