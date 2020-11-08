بسبب الطقس والانتخابات.. تأجيل اجتماع مجلس المحامين

أعلن حسين الجمال أمين عام نقابة المحامين، عن تأجيل انعقاد اجتماع مجلس النقابة الذي كان مقرر عقده غدا الإثنين.
وأوضح "الجمال"، أن عدد من أعضاء المجلس تواصلوا معه هاتفيا وأبدوا اعتذارهم عن حضور الاجتماع بسبب سوء الطقس وتقلب الأحوال الجوية والبعض الآخر بسبب انشغالهم بانتخابات مجلس النواب، مما دعاه إلى تأجيل الاجتماع.
وأشار الأمين العام للنقابة، إلى أن نقيب المحامين رجائي عطية وهيئة المكتب سيقررا موعدا آخر للانعقاد فور جاهزية الأعضاء وانتهاء الأوضاع الراهنة التي ذكروها ومثلت حائلًا لحضورهم الاجتماع.
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