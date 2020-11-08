3 وزراء يدلون بأصواتهم بلجان الرحاب وسط إقبال كبير من الناخبين.. فيديو

فى جو من السعادة والنظام شهدت اللجان الانتخابية بكل من الرحاب ومدينتى إقبالا كبيرا من قبل الناخبين للمشاركة فى اليوم الثانى للعرس الانتخابى.

وبدأت اللجان الانتخابية بالدائرة السابعة التي تضم التجمع والشروق وبدر والنزهة ومدينتي والرحاب في استقبال الناخبين اليوم، الاحد ابتداءً من التاسعة صباحًا، وذلك للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب عبر الاقتراع السري المباشر.

وفى الرحاب أدلى ثلاثة وزراء بأصواتهم متخذين كافة الإجراءات الاحترازية ومرتدين الكمامات وهم هشام توفيق وزير قطاع الأعمال ووزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة .

وقد شهدت لجان مدينتي والرحاب تجهيزات مبهرة في مدرسة مدينتي للغات والمدرسة البريطانية، حيث يتم التصويت وسط إجراءات احترازية من توفير كمامات ومطهرات، كما تتوفر أجهزة لاب توب لتعريف الناخبين بأماكن لجانهم وأرقامهم بالكشوفات.

وانطلقت انتخابات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 امس السبت، في الداخل، على أن تنتهي اليوم الأحد، وذلك بعد انتهائها في الخارج أول أمس الجمعة، حيث استمرت على مدار الثلاثة أيام السابقة.

ويستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، على أن يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.