شباب الرحاب ومدينتي يوزعون الأعلام على الناخبين احتفالا بالعرس الانتخابي.. صور

وبدأت اللجان الانتخابية بالدائرة السابعة التي تضم التجمع والشروق وبدر والنزهة ومدينتي والرحاب في استقبال الناخبين اليوم، الاحد ابتداءً من التاسعة صباحًا، وذلك للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب عبر الاقتراع السري المباشر.
وفى الرحاب أدلى ثلاثة وزراء بأصواتهم متخذين كافة الإجراءات الاحترازية ومردتين الكمامات وهم هشام توفيق وزير قطاع الأعمال ووزير السياحة والاثار الدكتور خالد العنانى والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة .
وقد شهدت لجان مدينتي والرحاب تجهيزات مبهرة في مدرسة مدينتي للغات والمدرسة البريطانية، حيث يتم التصويت وسط إجراءات احترازية من توفير كمامات ومطهرات، كما تتوفر أجهزة لاب توب لتعريف الناخبين بأماكن لجانهم وأرقامهم بالكشوفات.
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