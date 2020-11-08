إقبال متوسط من الناخبين في لجان عين شمس.. والسيدات يتفوقن على الرجال في التصويت

شهدت غالبية اللجان بدائرة عين شمس إقبالا متوسطا من الناخبين بعد فتح اللجان وانتهاء فترة الراحة وإن كان أكثر نسبيا من الفترة الصباحية وكالعادة تتصدر السيدات المشهد الانتخابي ويتفوقن على الرجال الذين ظهروا بأعداد قليلة بالمقارنة بعدد السيدات .

ويصوت الناخبون فى القاهرة لاختيار 62 نائبا، منهم 31 "قائمة" و31 "فردى" من بين 433 مرشحا "فرديا" بـ 19 دائرة، وتتوزع المقاعد الفردية، بواقع مقعد لدائرة الساحل ومقعد لدائرة روض الفرج وشبرا وبولاق أبو العلا، ومقعدين لـدائرة الزاوية الحمراء والشرابية، مقعد لـدائرة الزيتون والأميرية، مقعد لـ"حدائق القبة" و3 مقاعد لدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، مقعدين لدائرة "التجمع الخامس" التى تضم "النزهة – الشروق – بدر – التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية"، مقعدين لدائرة السلام، ومقعدين لـ"عين شمس" ومقعدين لـ"المطرية" ومقعدين لـ"المرج"، مقعد لدائرة الجمالية التى تضم "منشأة ناصر – الجمالية – باب الشعرية – الموسكي"، مقعد لدائرة عابدين التى تضم "الوايلى – الظاهر – الأزبكية – عابدين – قصر النيل"، مقعد لدائرة السيدة زينب والدرب الأحمر، ومقعد لدائرة الخليفة والمقطم ومقعد لـ"مصر القديمة"، 3 مقاعد لدائرة البساتين ودار السلام، ومقعد لـ"المعادي"، و3 مقاعد لدائرة حلوان التى تضم "المعصرة - حلوان - 15 مايو - التبين".