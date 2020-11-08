أبو العينين يواصل دعمه للشباب.. تطوير مراكز شباب المنيب وأرض اللواء والحيتية

‎إيمانا من النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، بدور مراكز الشباب في خلق مساحات إبداعية لاستثمار طاقات الشباب، بدأت مكاتب خدمات النائب محمد أبو العينين في تطوير مراكز الشباب في الجيزة والدقي والعجوزة بما يناسب تطلعات الشباب وطموحاتهم. ‎وتمت أعمال التطوير بكل من مركز شباب المنيب ومركز شباب أرض اللواء ومركز شباب الحيتية وتزويدها بما يلزم من إنشاءات ومستلزمات وأعمال صيانة وتطوير.

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