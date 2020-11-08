وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم يدلى بصوته في انتخابات مجلس النواب في المرحلة الثانية بالتجمع الخامس

أدلى مند قليل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، المستشار الأمني لرئيس الوزراء، بصوته فى انتخابات مجلس النواب بدائرة التجمع الخامس، محافظة القاهرة، ضمن محافظات المرحلة الثانية ويختار سكان القاهرة، ممن لهم حق التصويت، 62 نائبا، منهم 31 "قائمة" و31 "فردى" من بين 433 مرشحا "فرديا" بـ 19 دائرة، وتتوزع المقاعد الفردية بواقع، مقعد لدائرة الساحل ومقعد لدائرة روض الفرج وشبرا وبولاق أبو العلا، مقعدًان لـدائرة الزاوية الحمراء والشرابية، مقعد لـدائرة الزيتون والأميرية، مقعد لـ"حدائق القبة" و3 مقاعد لدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، مقعدًان لدائرة "التجمع الخامس" التي تضم "النزهة – الشروق – بدر – التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية"، مقعدًان لدائرة السلام، ومقعدًان لـ"عين شمس" ومقعدًان لـ"المطرية" ومقعدًان لـ"المرج"، مقعد لدائرة الجمالية التي تضم "منشأة ناصر – الجمالية – باب الشعرية – الموسكي"، مقعد لدائرة عابدين التي تضم "الوايلي – الظاهر – الأزبكية – عابدين – قصر النيل"، مقعد لدائرة السيدة زينب والدرب الأحمر، ومقعد لدائرة الخليفة والمقطم ومقعد لـ"مصر القديمة"، 3 مقاعد لدائرة البساتين ودار السلام، ومقعد لـ"المعادي"، و3 مقاعد لدائرة حلوان التي تضم "المعصرة - حلوان - 15 مايو - التبين".

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