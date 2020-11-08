مصادر : الحكومة تدرس تخفيض العمالة في المؤسسات الحكومية بسبب كورونا.. وحملات على المقاهي والمطاعم

أكدت مصادر حكومية أن اللجنة العليا لإدارة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تدرس تخفيض العمالة في المؤسسات الحكومية لعدم انتشار كورونا مرة اخرى .
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة أن الدكتور مصطفي مدبولي يتابع يوميا معدل الاصابات بفيروس كورونا، مشددا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات في المواصلات العامة والتباعد الاجتماعي بين الأشخاص .
وأشارت إلى أن اللجنة تدرس ايضا تخفيف الاعداد في المؤتمرات و الحفلات ، والمطاعم والكافيهات في حالة تزايد الاعداد ، لعدم تكدس الأشخاص وانتشار الفيروس ، لافتا ان هناك قرارابشن حملات رقابية على المطاعم والكافيهات والأماكن العامة للتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية.
وتابعت المصادر انه في حال اكتشاف عدم التزام الكافيهات او المطاعم سوف يتم تطبيق القانون عليهم وسوف يتم غلق المنشأة ، كما سيتم فرض غرامات 4الاف جنيه على المواطنين المخالفين ولم يرتدوا الكمامات .
وأكدت المصادر أن هناك قرارا سوف يصدر خلال أيّام بفرض ساعة محددة لإغلاق المحال والمطاعم والمقاهي. مشيرة إلى أن هذا القرار سيكون دائما وليس مرتبطا بازمة كورونا .
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