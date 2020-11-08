تمثيل مشرف للمرأة بلجان مدينتى والرحاب.. صور

على مدار يومين تصدرت السيدات المشهد فى انتخابات مجلس الشعب بالدائرة السابعة بالقاهرة ومنها اللجان الانتخابية بالرحاب ومدينتى.
وقد شهدت لجان مدينتي والرحاب تجهيزات مبهرة في مدرسة مدينتي للغات والمدرسة البريطانية حيث يتم التصويت وسط إجراءات احترازية من توفير كمامات ومطهرات ، كما تتوفر اجهزة لاب توب لتعريف الناخبين باماكن لجانهم وأرقامهم بالكشوفات.
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