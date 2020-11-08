تمثيل مشرف للمرأة بلجان مدينتى والرحاب.. صور

على مدار يومين تصدرت السيدات المشهد فى انتخابات مجلس الشعب بالدائرة السابعة بالقاهرة ومنها اللجان الانتخابية بالرحاب ومدينتى.

وبدأت اللجان الانتخابية بالدائرة السابعة التي تضم التجمع والشروق وبدر والنزهة ومدينتي والرحاب في استقبال الناخبين اليوم ابتداء من التاسعة صباحًا، وذلك للادلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب عبر الاقتراع السري المباشر.

وقد شهدت لجان مدينتي والرحاب تجهيزات مبهرة في مدرسة مدينتي للغات والمدرسة البريطانية حيث يتم التصويت وسط إجراءات احترازية من توفير كمامات ومطهرات ، كما تتوفر اجهزة لاب توب لتعريف الناخبين باماكن لجانهم وأرقامهم بالكشوفات.