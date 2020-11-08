الأنبا مكاريوس يحيى تذكار شهداء دير الأنبا صموئيل

وألقى الأنبا مكاريوس كلمة عن الاستشهاد، موضحا: "الاستشهاد هو أحد أسباب قوة الكنيسة"، وشارك نيافتة فى صلاة القداس الراهب القمص باخوميوس الصمؤيلى، والراهب القمص داود الصمؤيلى وكثير من الآباء كهنة الإيبارشية.

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