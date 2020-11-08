النشرة المرورية : أعمال تطوير بشارع المنيل .. وزحام بكوبرى أكتوبر و 15 مايو

قال محمد صابر، محرر الشئون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن الإدارة العامة للمرور وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، حيث قامت بالتنسيق مع كافة إدارات المحافظات؛ للتعامل مع أى طارئ ونشر الخدمات المرورية، بسبب الأحوال الجوية المتقلبة فى 4 محافظات منذ أمس السبت.





وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، فى حلقة اليوم الأحد، من برنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى تقدمه الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام بمحور قناة السويس للمتجه إلى كورنيش الإسكندرية، وأحجام متفرقة بمنطقة كفر عبده وميدان الوزارة.

وأضاف صابر، أن محافظة بورسعيد تشهد بعض الأحجام المتفرقة بشارع سعد زغلول، ومحافظة الغربية تشهد أحجام متفرقة بشارع الجلاء اتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا، وباقى محافظات الوجه البحرى الحركة المرورية فيها مرضية تماما.

ولفت صابر إلى أن الإدارة العامة للمرور وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، حيث قامت بالتنسيق مع كافة إدارات المحافظات؛ للتعامل مع أى طارئ ونشر الخدمات المرورية، ووضع العلامات الإرشادية، لوجود بعض أعمال التوسعة، بعدد من قطاعات الطرق الدائرية.

وأشار صابر إلى أن أبرز المناطق بالطرق الدائرية التى تشهد بعض الأحجام نتيجة الأعمال هى، أعلى الأوتوستراد للقادم من التجمع ومتجه للمنيب والمعادى، ناصحا بسلوك منزل نفق كارفور، ومنها لمناطق المعراج، والخروج مرة أخرى إلى الأوتوستراد.

ونوه صابر، أن محافظة الجيزة تنحصر فيها الأحجام فى شارع الجامعة للقادم من الدقى ومتجه لفيصل والهرم، ناصحا بسلوك شارع مراد أو شارع السودان فهما أفضل حالا فى هذا التوقيت، كما يشهد كوبرى الدقى أحجام متفرقة للمتجه إلى البطل أحمد عبدالعزيز، ناصحا بسلوك شارع السودان.

وفى محافظة القاهرة، نصح صابر، بتجنب محور الفردوس، بشارع صلاح سالم، حيث يشهد بعض الأحجام، لوجود أعمال توسعة وإنشاءات، مضيفا أن محور النصر يشهد بعض الأحجام عند منطقة منشية ناصر، وتعود الحركة المرورية لطبيعتها، كما يشهد أعلى كوبرى الحرفيين بعض الكثافات ناصحا بسلوك جسر السويس، وكذلك كوبرى الفنجرى يشهد بعض الأحجام ناصحا بسلوك المسطح الأرضى بشارع لطفى السيد.

وألمح صابر إلى تجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، ويفضل استخدام كوبرى الجلاء، وكوبرى الجامعة، وكوبرى عباس، وكوبرى الساحل، لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

واستطرد محرر الشئون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، أن هناك أعمال تطوير فى شارع المنيل، فى منطقة جنوب القاهرة، ناصحا بسلوك شارع عبد العزيز آل سعود الذين يكون أفضل حالا من شارع المنيل فى هذا التوقيت.