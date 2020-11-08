صور .. أمطار رعدية تضرب الإسكندرية.. و180 سيارة شفط لكسح تراكمات المياه

ورفعت محافظة الإسكندرية، درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها المحافظة. ودفعت شركة الصرف الصحى، بالتنسيق مع الأحياء وشركتى مياه الشرب ونهضة مصر لأعمال النظافة، بنحو 180 سيارة لكسح تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق والطرق. ومن جانبه، أكد رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم هيئة ميناء الإسكندرية، استمرار حركة السفن والبواخر وشحن وتداول الحاويات بشكل طبيعي ومنتظم، على الرغم منظ الطقس السيئ.

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