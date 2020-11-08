صور.. محافظ الإسكندرية يستقبل سيدة الدراجة

وأشاد المحافظ، خلال اللقاء بقصة كفاحها، لافتًا إلى أنها تعد نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية، مؤكدًا أنه سيجرى تقديم كافة الاحتياجات والدعم لها.
وتعمل سهى سعيد، البالغة من العمر 40 عاما، والتى تم تداول قصتها على صفحات التواصل الاجتماعى حيث تعمل على دراجة لتوصيل الطلبات إلى المنازل مقابل 10 جنيهات، بعد طلاقها.
كانت وزارة التضامن الاجتماعى، نسقت مع إحدى الجمعيات الأهلية لتحمل نفقة إيجار شقة "سهى" لمدة عام، فضلا عن عمل بحث، لصرف مساعدة لها لمدة عام.
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