صور.. وزير قطاع الأعمال يدلى بصوته فى الانتخابات: واجب ومسؤولية وطنية

وأكد الوزير، عقب الإدلاء بصوته، على أهمية المشاركة الإيجابية فى هذا الاستحقاق الدستورى الهام انطلاقا من الواجب والمسؤولية الوطنية. وانطلقت اليوم الأحد، فعاليات اليوم الثانى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب فى 13 محافظة على مستوى الجمهورية، وسط تدابير احترازية للوقاية من كورونا.

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