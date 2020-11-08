رئيس القابضة للمياه يتابع عملية كسح مياه الأمطار بالإسكندرية

وتابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، عملية كسح مياه الأمطار بمنطقة المنتزه أول وطريق الكورنيش والمندرة. يأتى ذلك فى إطار خطة الشركة القابضة وفروعها بالمحافظات لمواجهة حالة الطقس السيىء التى تضرب بعض محافظات الجمهورية.

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