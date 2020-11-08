رئيس الوزراء يستعرض مقترح وتفاصيل الاشتراطات البنائية بالمحافظات

كما استعرض مدبولى، بعض الاشتراطات والمعايير التى سيتم تطبيقها بالتوازى فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وهى المحافظات التى تم الانتهاء من دراسة أوضاعها من جانب كليات الهندسة والتخطيط العمرانى بتلك المحافظات، تمهيداً لعرض تلك الاشتراطات فى الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، حتى يتسنى البدء فى تطبيقها.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، اليوم الأحد، عبر الفيديو كونفرانس، مع محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ومحافظى الجيزة والقاهرة والإسكندرية، ورئيس هيئة التخطيط العمرانى، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثلى عدد من الجهات المعنية، لاستعراض مقترح وتفاصيل الاشتراطات البنائية العامة التى سيتم تطبيقها فى كل المحافظات.