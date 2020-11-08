انتخابات وبطولات .. عيون الداخلية الساهرة تحرس مصر

وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، تثبت فى كل مرة جاهزيتها وقوتها فى تأمين الاحتفالات والأحداث والمحافل، وأكبر دليل تأمين انتخابات مجلس النواب 2020، ومن قبلها مجلس الشيوخ، ووقائع أخرى كثيرة منها تأمين كأس إفريقيا للشباب وحفل كأس العالم لليد وأعياد الميلاد وعيدى الفطر والأضحى، ومباريات كرة القدم وآخرها نهائى كأس الأبطال الإفريقى.

جاهزية واستعداد وتأهب غير عادى، تبذله وزارة الداخلية، واستنفار أمنى يصل إلى درجة الإعجاز، حيث وضعت الداخلية مؤخرا، خطة تأمين المرحلة الأولى والثانية لمجلس النواب على مستوى الجمهورية، وقبلها تأمين انتخابات مجلس الشيوخ، بمرحلتيها الأولى والثانية، وقبل تلك، أحداثا كثيرة متقاربة كانت الأجهزة الأمنية على أتم استعداد لتأمينها، وهو ما يوضح حجم الجهد الكبير التى تبذله الوزارة فى تأمين جميع الأحداث والوقائع.

مؤخرا دفعت الوزارة، بعناصر مدربة ذات قدرة عالية للتعامل السريع مع أى خروج عن القانون مدعومة بآليات ومعدات حديثة تتيح لها الانتقال بين الأماكن المستهدفة بالتأمين، لرصد الحالة الأمنية والتصدى الحاسم لأية محاولة تهدف لتعكير صفو العملية الانتخابية، وأعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بالداخلية، فيديو يرصد الاستعدادات الأمنية فى 13 محافظة لتأمين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، كما اعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، من خلال الانتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وجميع الطرق والمحاور المؤدية لها، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية.

وتضمنت خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل الفورى مع جميع المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

ودعمت الوزارة الخدمات الأمنية بالمناطق المحيطة بالمقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة، بالإضافة إلى قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائى والشرطة النسائية، وتكثيف الدوريات الأمنية تزامنا مع الانتخابات داخل وخارج المدن والطرق والمنافذ، واعتمدت الخطة على الاستفادة من التقنيات الأمنية الحديثة وتحقيق الربط الفعال بين غرف العمليات والمتابعة بالمديريات مع الغرفة الرئيسية المجهزة لمتابعة عمليات تأمين الانتخابات، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على جميع المحاور، والتواجد الميدانى الفعال لجميع المستويات الإشرافية والقيادية لمتابعة تنفيذ خطط تأمين العملية الانتخابية من خلال توعية القوات والتحقق من المظهر الانضباطى لها.

كما مر مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بجميع المحافظات على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط، والتشديد على أهمية الالتزام بحسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خصوصًا مع كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكدت الوزارة فى بيانها، على مواصلة الجهود واستنفار الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين، وثقتها فى وعى المواطنين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية، وأهابت بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة.

اليقظة الأمنية

منذ وقت قريب، كثفت وزارة الداخلية من جهودها لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ، ووضعت خطة محكمة، وكشفت عن استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وتم مراجعة الخطط والإجراءات الأمنية لترسخ دعائم الأمن والنظام وتحقيق الانضباط، وحماية وتأمين المواطنين فى أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية.

وأكدت وقتها الداخلية، على الانتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكل الطرق والمحاور المؤدية لها، مع تسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية، وتشديد إجراءات تأمين المنشآت المهمة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفورى مع كل المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام. واتسمت قوات تأمين الانتخابات وقتها باليقظة التامة وتنفيذ المهام بمنتهى الدقة والحزم، وفقا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، كما أجرى مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكل المحافظات مرورا على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، لتأكيد ضرورة التحلى باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم. وما يؤكد أن الداخلية تعمل ليل من أجل تأمين أمن المواطن والحفاظ على أمن البلاد، شددت الوزارة، على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الانتخابات، وأهابت بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان. تأمين احتفالات عيد الميلاد كما شهدت مديريات الأمن، انتشارًا أمنيًا مكثفا، تفعيلا للخطة الأمنية المتعلقة بتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وتكثيف الخدمات لحماية المنشآت الحيوية والهامة لتوفير الأجواء المناسبة فى أثناء الاحتفالات، كل ذلك تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعدادا لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وشهدت مديريات الأمن انتشارا أمنيًا مُكثفًا بالمحاور والشوارع والميادين والمناطق والمنشآت الهامة ودور العبادة، للحفاظ على الأمن، والتعامل الفورى والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء.

واعتمدت وزارة الداخلية وقتها فى خطتها الأمنية على تكثيف التواجد الأمنى وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بجميع المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية، ودفعت بقوات بحثية وخدمات سرية، فضلاً عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة فى عمليات الفحص والتأمين، كما تم الاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها، والتواجد الميدانى لجميع المستويات الإشرافية لمتابعة فعاليات الأداء الأمنى.