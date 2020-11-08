الأنبا مرقس يدلى بصوته فى انتخابات التواب

أدلى الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، وتوابعها اليوم الأحد، بصوته الانتخابى فى انتخابات مجلس النواب.



أدلى الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، وتوابعها اليوم الأحد، بصوته الانتخابى فى انتخابات مجلس النواب. وطالب الأنبا مرقس جموع المصريين بممارسة حقهم الدستورى بالتصويت فى الانتخابات البرلمانية لبناء مصر المستقبل.

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