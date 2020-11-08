غرفة عمليات تنسيقية الأحزاب: لم نرصد أى خروقات مؤثرة فى انتخابات النواب

قال النائب أكمل نجاتى، مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو مجلس الشيوخ، إن غرفة العمليات رصدت إقبالا كبيرا من المواطنين على المشاركة فى انتخابات مجلس النواب، خصوصًا من السيدات والشباب، إضافة إلى الالتزام بالمعايير الدولية المتبعة فى الانتخابات.





وأوضح نجاتى، خلال المؤتمر الصحفى لغرفة العمليات لتنسيقية شباب الأحزاب، اليوم الأحد، أن الغرفة بدأت فى متابعة العملية الانتخابية فى تمام التاسعة صباحًا من خلال 1500 متابع للتتنسيقية فى 13 محافظة.

وأشار إلى عدم رصد خروقات مؤثرة، ولكنها اقتصرت على كسر الصمت الانتخابى، كما تم رصد بعض التأخر فى فتح عدد من اللجان بمحافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية، منوهًا إلى تلقى التنسيقية، شكوى متكررة من عطل فى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، ما تسبب فى عدم استطاعة بعض الناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية.

وناشد بإرسال رسالة نصية بالرقم القومى إلى 5151 لحين إصلاح العطل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويتنافس فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، على مدى يومين، 2085 مرشحًا بالنظام الفردى فى 70 دائرة، و142 مرشحًا بنظام القائمة فى دائرتين، فى محافظات القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والقليوبية والغربية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والشرقية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وأجريت انتخابات الجولة الأولى للمصريين فى الخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر 2020، على أن يتم إعلان نتيجة الانتخابات بحد أقصى يوم 15 نوفمبر 2020.

وتجرى جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية فى أيام 5 و6 و7 ديسمبر 2020 للمصريين بالخارج، وفى الداخل تتم يومى 7 و8 ديسمبر 2020، على أن يتم إعلان النتائج النهائية للانتخابات يوم 14 ديسمبر 2020.