إحالة 60 طعنا على انتخابات النواب في المرحلة الأولى لمحكمة النقض

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، الدائرة الأولي ، عددًا من الأحكام الخاصة بالطعون على إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ ، والتي أقيمت عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات للنتيجة الخاصة بانتخابات المرحلة الأولى.

وتضمنت الأحكام ٤٨ طعنا بالرفض، بجانب ٦٠ طعنا قضت المحكمة بعدم الاختصاص الولائي بنظرهم وقررت إحالتهم للطعن للفصل في موضوع الطعون، والتي تطالب باستبعاد مرشحين ببعض الدوائر ظهرت نتيجتهم في المرحلة الأولي بالنجاح، وباكتسابهم العضوية البرلمانية بإعلان النتيجة، وبالتالي أصبحت محكمة النقض المختصة بالفصل في مدي صحة العضوية من عدمه طبقًا للقانون والدستور، لاكتسابهم مركز قانوني.

وقضت المحكمة في طعن واحد بترك الخصومة، كما أصدرت ٥ أحكام بعدم القبول لـ ٥ طعون.

كانت تلقت المحكمة الإدارية العليا نحو 108 طعون، من جميع محافظات مصر، على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

ومن ضمن الطعون المقامة؛ طعن واحد من محافظة الجيزة بإحدى الدوائر، و5 طعون من البحيرة، و7 طعون من الإسكندرية، وطعنين من قنا، وطعنين من الفيوم، و3 طعون من البحر الأحمر، وطعنين من أسوان، وطعن واحد من الأقصر، وطعن واحد من مطروح، و5 طعون من سوهاج، و3 طعون من بنى سويف، و4 طعون من أسيوط.