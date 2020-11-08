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سيدات جنوب سيناء: نشارك في كل الانتخابات ونتمنى الخير لبلدنا

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قالت سيدات سيناويات  انهن يشاركن في جميع الاستحقاقات الانتخابيه من  اجل مستقبل افضل لابنائهن متمنين إن يعم الخير كل ربوع سيناء ومصر جميعا وشاركت المرأة السيناوية بكثافة في الانتخابات البرلمانيه  بجنوب سيناء  وبشكل إيجابي. 
 فيروز سلامة  احدي السيدات السيناويات المشاركات  في الانتخابات البرلمانيه  بجنوب سيناء  تقول ان الانتخابات تجري بكل شفافية  ونزاهة في لجان جنوب سيناء موضحة إلي هناك إقبال من الناخبين للمشاركة باصواتهم في الانتخابات وأكدت إن الجميع التزم بالاجراءات الاحترازية لفيروس علاوة علي إنه يوجد تنظيم جيد لمقرات اللجان الانتخابيه.

 رضا عفيفي احدي الناخبات بطور سيناء قالت أنه يجب على كل فرد المشاركة فى الانتخابات واختيار من يصلح من وجهة نظره دون التأثير من أى عوامل أخرى كتوجيه الناخبين أو غيره.

 وقالت حميدة احمد سيدة معمرة من وادي طور سيناء انها تشارك في جميع الانتخابات وتتمني الخير لمصر وجنوب سيناء وكل من يريد ان يخدم بلده مشيرة إلي انها شاركت قبل ذلك في الانتخابات الرئاسية  وانتخبت الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

 واشارت نزنه محمد عباس سيدة سيناوية من قرية وادي طور سيناء انها شاركت في انتخابات كثيرة  منذ تحرير سيناء مؤكدة أن الحياة تسير نحو الافضل .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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