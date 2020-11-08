سيدات جنوب سيناء: نشارك في كل الانتخابات ونتمنى الخير لبلدنا

رضا عفيفي احدي الناخبات بطور سيناء قالت أنه يجب على كل فرد المشاركة فى الانتخابات واختيار من يصلح من وجهة نظره دون التأثير من أى عوامل أخرى كتوجيه الناخبين أو غيره.
وقالت حميدة احمد سيدة معمرة من وادي طور سيناء انها تشارك في جميع الانتخابات وتتمني الخير لمصر وجنوب سيناء وكل من يريد ان يخدم بلده مشيرة إلي انها شاركت قبل ذلك في الانتخابات الرئاسية وانتخبت الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واشارت نزنه محمد عباس سيدة سيناوية من قرية وادي طور سيناء انها شاركت في انتخابات كثيرة منذ تحرير سيناء مؤكدة أن الحياة تسير نحو الافضل .
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