نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية: شاهد.. الشرنوبي على غلاف عدد نوفمبر لإحدى المجلات الخاصة رسالة غامضة من زينة على إنستجرام شاهد.. جميلة عوض تشارك جمهورها بـ طلة جديدة رانيا يوسف تطمئن جمهورها: أنا بخير منذر رياحنة يشارك متابعينه صورًا من كواليس مسلسل «هي» كارول سماحة لمتابعينها: من لا يستطيع أن يتجاوب مع الموسيقى فلا قلب بين ضلوعه رحمة حسن تطل على متابعيها بـ «عفوية» مستنيين نشوف حاجة عظيمة.. الحضري يتغزل فى الشناوي وأبو جبل.. شاهد شاهد.. نسرين طافش بإطلالة خريفية كلاسيكية أنيقة شاهد.. بوسي شلبي تشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية رانيا يوسف: «ديدا رجعتلكم تاني في الآنسة فرح» بجد كان يوم جميل.. شاهد | حمادة هلال يطعم أسدا في مزرعة خاصة بدبي من تكريم الفنان الغالي.. بوسي شلبي تنشر صورة لـ صلاح عبد الله شاهد.. أحمد زاهر بصحبة ابنتيه في فرح هنادي مهنا وأحمد خالد صالح "أنا كفاية".. أسما شريف منير تشارك متابعيها صورة جديدة وفاة عم الفنانة وفاء عامر خناقات بين جمهور محمد صلاح ورياض محرز حول #فخر_العرب_الحقيقي بعد تهنئتهم لـ بايدن .. ضاحي خلفان: إيش مكان الإخوانجية من الإعراب ضاحي خلفان: هل استطاع الإعلام تعبئة الرأي العام ضد ترامب بـ جمبسوت أبيض.. عائشة بن أحمد تبهر جمهورها #الاحوال_الجوية يتصدر تويتر.. ومغردون: البداية دي إحنا عارفنها

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. رانيا يوسف تطمئن جمهورها: أنا بخير.. الشرنوبي على غلاف عدد نوفمبر لإحدى المجلات الخاصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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