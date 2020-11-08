إجراء قرعة علنية لتسليم 800 وحدة من إسكان الشباب بمرسى علم الأربعاء المقبل

البحر الأحمر في 8 نوفمبر /أ ش أ/ أعلنت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، اليوم /الأحد/، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لتوزيع 800 وحدة سكنية للمرحلة الثانية من إسكان الشباب، وذلك بمقر مركز شباب مرسى علم يوم /الأربعاء/ المقبل في تمام الساعة التاسعة صباحا.

وأهابت الوحدة المحلية - في بيان أصدره مركزها الإعلامي - بالحاجزين لتلك الوحدات الحضور بالموعد والمكان المحدد سلفا، مع مراعات الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.