كبار السن يتصدرون.. استئناف العملية الانتخابية في الشرقية بعد انتهاء فترة الراحة

استأنفت اللجان الانتخابية في الشرقية، العملية الانتخابية بعد انتهاء فترة الراحة في الرابعة مساء، اليوم الأحد، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ورصد " دوت الخليج" تصدر كبار السن خاصة من الرجال للمشهد الإنتخابي في لجنة مصطفي عبد القادر الشربيني بمدينة الحسينية بوجود إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد عند دخول اللجان.

وخصص المسؤولون عن تنظيم العملية الإنتخابية بعدد من اللجان الفرعية في الشرقية، سيارات إسعاف ومقاعد مخصصة لكبار السن للجلوس عليها قبل أداء صوتهم الإنتخابي وأثناء ساعة الراحة التي تبدأ في الثالثة مساءً.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب واجب وطني علي جميع المواطنين والشباب والمرأة الشرقاوية ممن لهم حق التصويت للتعبير عن رأيهم أمام لجان الاقتراع بكل حرية وشفافية.

وأشار المحافظ إلي أن ممارسة كل مواطن شرقاوي حقه الانتخابي هو إدراك واعٍ لقيمة صوته في اختيار المرشح المناسب والذي سيكون قادرًا على مساندة جهود المحافظة في تحقيق المطالب الجماهيرية ودعم المشروعات الجارية لتكون الشرقية في مقدمة المحافظات التي تتمتع بالتنمية الشاملة والمنشودة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.