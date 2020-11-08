تطوير العشوائيات لـ دوت الخليج: ظاهرة إهدار موارد مشروعات رصف الطرق ستنتهى قريبا

كشف المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن ظاهرة إهدار الموارد المالية وازدواجية الإنفاق على مشروعات رصف الطرق، ستختفى تماما فى وقت قريب جدا مع زيادة معدلات تنفيذ خطة الصندوق لتطوير المناطق غير المخططة.





وأوضح صديق، فى تصريح له، اليوم الأحد، أن خطة الدولة للتعامل مع المناطق غير المخططة يتم من خلال رفع كفاء المرافق والخدمات لتتناسب مع حجم الكثافات السكانية الحالية القائمة عليها، خصوصًا وأنها مناطق كثيفة السكان نتيجة التوسع الرأسى فى المبانى السكنية.

وأشار المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إلى أن الصندوق وقع بروتوكولا مع المحافظات يلزمها بعدم إعادة الحفر لأى طريق تم رصفه فى مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

وتابع: "للوصول إلى توقيع هذا النوع من البروتوكولات، يتم عقد عدد من الاجتماعات مع المحافظة وممثلى الوزارات المعنية بالمرافق من مياه وصرف صحى وكهرباء وتليفونات وغاز طبيعى وغيرها من الجهات المعنية بتقديم المرافق، لوضع خطة لترتيب أولويات العمل فى الأحياء غير المخططة، بحيث إذا كان الحى المستهدف موضوع ضمن خطة أى من الجهات التى ستنفذ مرافق يتم تأجيل العمل لحين الانتهاء من تنفيذ الحفر طبقا لخطط الوزارات الأخرى".

واستطرد قائلاً: "إذا كانت الأحياء المستهدفة من التطوير ليست ضمن خطة أى من الوزارات المعنية بالمرافق أو موضوعة ضمن خطتها ولكن بدون مصدر للتمويل يتدخل الصندوق لتوفير التمويل اللازم والبدء فى التطوير ورفع كفاءة المرافق، وذلك لتفادى وقوع أى ازدواج فى التمويل".

وضرب مثالا على ذلك، قائلاً: "تقوم وزارة الاتصالات حاليا بخطة تغيير كابلات الاتصالات من النحاس إلى الفايبر، وهو ما يتطلب بعض أعمال الحفر، فيتم تأجيل العمل بهذه المناطق لحين انتهاء عمليات الحفر تماما ثم تبدأ مرحلة التطوير الأخيرة المعنية بالرصف والإنارة وممرات المشاة".

وأضاف أن الدولة وضعت خطة لتطوير المناطق غير المخططة خلال 10 سنوات، بدأت بالفعل منذ عام تقريبا، وتم الانتهاء من تطوير 53 منطقة بإجمالى مساحة 4600 فدان، تسكنها حوالى نصف مليون أسرة، وجارى حاليًا العمل على تطوير 79 منطقة سيتم الانتهاء منها بحلول نوفمبر 2021، ليصل إجمالى المناطق التى تم تطويرها إلى 150 منطقة.

وأكد أنه فى توقيع بروتوكولات التطوير بين المحافظة والصندوق وجهات التنفيذ يراعى أن لا تزيد مدة تنفيذ الأعمال عن عام، حتى لا تظل المشروعات معلقة وحفاظا على تنفيذ الأعمال فى أسرع وقت ممكن وتقلقل فترة الإزعاج والتحويلات المرورية التى يتطلبها تنفيذ أعمال التطوير.