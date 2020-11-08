فيديوجراف.. الدائرى بعد التطوير .. طريق على الطراز الأوروبى

ويستعرض دوت الخليج، فى الفيديوجراف التالى أهم المعلومات عن تطوير الطريق الدائرى، أبرزها التوسعة ليصبح 8 أو7 حارات بكل اتجاه، مع تخصيص حارتين منعزلتين لسير أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعى. كما شمل التطوير إنشاء مطالع ومنازل جديدة محددة ومخططة بدقة، وإلغاء المواقف العشوائية وإنشاء أماكن انتظار أسفل الطريق.

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