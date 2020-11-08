عاجل.. السيسى يوجه بإطلاق مبادرات من خلال صندوق تحيا مصر بقيمة مليار جنيه

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع متابعة نشاط صندوق تحيا مصر فى مجال الحماية الاجتماعية، ودعم الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

وأكد الرئيس، على أهمية زيادة حجم برامج الدعم المقدمة من الصندوق لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين وتكثيف نشاطه من خلال مختلف برامج الحماية الاجتماعية للشرائح المستهدفة، مع الأخذ فى الاعتبار حلول فصل الشتاء، وبداية العام الدراسى الحالى.

وفى هذا الإطار، وجه الرئيس بالبدء فى تفعيل وإطلاق عدد من المبادرات من خلال صندوق تحيا مصر وبقيمة إجمالية مليار جنيه لتشمل البرامج التالية:-

- تنظيم أكبر قافلة إنسانية تتضمن مواد غذائية متنوعة، وملابس، وتجهيزات استعدادًا لفصل الشتاء وذلك لصالح مليون مواطن.

- مساعدة ودعم 2000 من الفتيات اليتيمات والأكثر احتياجًا لتجهيز جميع مستلزمات الزواج لهن من أجهزة كهربائية وأدوات منزلية وغيرها.

- تنظيم قوافل طبية بمراكز المحافظات لتوزيع 1500 جهاز غسيل كلوى لخدمة 120 ألف مريض، بالإضافة إلى توزيع 1000 كرسى متحرك للمعاقين، وتوفير 500 حضانة أطفال حديثة بجميع المستلزمات والتجهيزات لتستوعب 18 ألف طفل على مدار العام.

- دعم فئة صغار الصيادين من خلال إمدادهم بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم ووقايتهم من برودة الأجواء، وذلك لعدد 50 ألف صياد على مستوى الجمهورية.

- تزويد جامعات كل من القاهرة وعين شمس والإسكندرية بمعامل المهارات بكليات الطب لدعم العملية التعليمية، والتى سيستفيد منها 3000 طالب.

- تنشيط صناعة "النول" المصرى لدعم الحرف اليدوية وتحقيق عائد اقتصادى لعدد 3000 أسرة، بتوزيع أجهزة ومعدات النول على تلك الأسر فى المحافظات التى تعمل بحرفة النسيج اليدوى.

كما وجه الرئيس، بالاستمرار بانتظام فى تطوير نشاط ومبادرات صندوق تحيا مصر كذراع اجتماعى واقتصادى داعم لجهود أجهزة الدولة تجاه المواطنين، وكذلك استشراف المزيد من مجالات الدعم للأسر الأولى بالرعاية بالتعاون والتكامل مع أجهزة الدولة المعنية، ومؤسسات المجتمع المدنى.