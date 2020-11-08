وزيرة الصحة تطالب بتخفيف العمالة للنصف لتفادى الموجة الثانية لكورونا خلال فصل...

طالبت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جميع المصالح وأماكن العمل بتخفيف تواجد العمالة إلى "النصف" وسط تحذيرات من ارتفاع جديد من إصابات فيروس كرونا المستجد خلال الشتاء. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لإعلان آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد ، واستعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا اليوم الأحد، ووجهت وزيرة الصحة تحذير شديد اللهجة الى المحال والمطاعم وأماكن الأنشطة التجارية غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية بالغلق لمدة 3 أيام.

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