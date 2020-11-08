أهم الاخبار .. تفاصيل خطاب النصر لـ بايدن .. رئيس وزراء إثيوبيا يقيل وزير الخارجية وقائد الجيش ورئيس المخابرات.. وسامح شكري يرد ...

نشر موقع دوت الخليج الإخباري ، عددا من الموضوعات المهمة نستعرضها من التقرير التالي:

لم يذكره إلا مرة واحدة.. كيف تجنب جو بايدن التحدث عن ترامب في خطاب النصر

في خطاب استهدف ترسيخ نفسه كرئيس للبلاد، تجنب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ذكر اسم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، برغم المعركة القانونية الشرسة التي يخوضها الأخير ضد الانتخابات وتزويرها .. للمزيد اضغط هنا

رئيس وزراء إثيوبيا يقيل وزير الخارجية وقائد الجيش ورئيس المخابرات

أصدر رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، الأحد، أمرا بإقالة وزير الخارجية وقائد الجيش ورئيس المخابرات؛ وذلك على خلفية الصراع المتصاعد في إقليم تيجراي، حسبما أفادت "العربية"، في نبأٍ عاجل لها .. للمزيد اضغط هنا

50 مليونا.. وزيرة الصحة تكشف أرقاما صادمة عن إصابات كورونا.. فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن موقف كورونا في العالم اقترب من حوالي 50 مليون إصابة على مستوى العالم، مؤكدة أن كل دول العالم بها إصابات بفيروس كورونا .. للمزيد اضغط هنا

البدري يستبعد 4 لاعبين من معسكر منتخب مصر.. تعرف عليهم

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الكابتن حسام البدري، القائمة النهائية للفريق الوطني استعداد لمباراتي توجو، ذهابا وإيابا، والمقرر لهما يومي 14 و17 من نوفمبر الجاري، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022 .. للمزيد اضغط هنا

50 مليونا.. وزيرة الصحة تكشف أرقاما صادمة عن إصابات كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن موقف كورونا في العالم اقترب من حوالي 50 مليون إصابة على مستوى العالم، مؤكدة أن كل دول العالم بها إصابات بفيروس كورونا. .. للمزيد اضغط هنا

سامح شكري "يفحم" صحفيا فرنسيا ردا على وجود حجز تعسفي في مصر.. فيديو

علق سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الأحد، على سؤال لأحد الصحفيين الفرنسيين بشأن ما سمّاه «الحجز التعسفي»، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية فرنسا. .. للمزيد اضغط هنا

مصيبة جديدة تحل على ترامب.. ميلانيا تعد الأيام للطلاق منه