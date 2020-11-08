قبل إغلاقها بـ3 ساعات.. إقبال ضعيف على لجان انتخابات النواب فى طرة |صور

تشهد بعض اللجان الانتخابية فى حى طرة ، اقبالا محدودا من الناخبين للمشاركة بالعملية الانتخابية فى ثاني ايامها وذلك قبل الإغلاق بثلاث ساعات .

على جانب آخر تشهد اللجان الانتخابية تشديدات من جانب المسئولين على الالتزام بارتداء الكمامات و الاجراءات الاحترازية قبل دخول الناخبين إلى لجان الاقتراع للادلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠.

يشار إلى أنه انطلقت امس السبت، المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، على أن تنتهي اليوم الأحد، وذلك بعد انتهائها في الخارج، اول أمس الجمعة، حيث استمرت على مدار الثلاثة أيام السابقة.

ويستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، على أن يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.