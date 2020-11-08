المواطنون يطالبون بـ يوم ثالث.. تزاحم شديد أمام إحدى اللجان الانتخابية بالشرقية ..شاهد

تزاحم الناخبون أمام إحدى اللجان الانتخابية بمحافظة الشرقية؛ حرصًا على الإدلاء بأصواتهم قبل ساعات قليلة من غلق اللجان في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2020.

ورصد "دوت الخليج"، جهودًا كبيرة لتنظيم العملية الانتخابية باللجنة، والحفاظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وسط التوافد الكبير الملاحظ منذ بدء العملية الانتخابية، أمس السبت، فيما أمر قاضي اللجنة بغلق الباب لتنظيم دخول الناس وخروجهم.

وطالب عدد من المواطنين الموجودين بمد العملية الانتخابية يومًا ثالثًا؛ ليستطيع الجميع الإدلاء بأصواتهم خاصةً بعد ملل عدد من الناس وذهابهم للعودة في وقت لاحق للإدلاء بأصواتهم لمن يريدون من المرشحين الـ 19 الفرديين في الدائرة الإنتخابية، إضافةً إلى قائمة اختيار قائمة مغلقة من اثنين.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الشرقية ممن لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب 2020 يبلغ 4 ملايين و427 ألفا و375 ناخبا وناخبة أمام 1597 لجنة فرعية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

وخصص المسئولون عن تنظيم العملية الانتخابية بعدد من اللجان الفرعية بمحافظة الشرقية، سيارات إسعاف ومقاعد مخصصة لكبار السن للجلوس عليها قبل الإدلاء بصوتهم الانتخابي وأثناء ساعة الراحة التي تبدأ في الثالثة مساء اليوم، الأحد.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب واجب وطني على جميع المواطنين والشباب والمرأة الشرقاوية ممن لهم حق التصويت للتعبير عن رأيهم أمام لجان الاقتراع بكل حرية وشفافية.

وأشار محافظ الشرقية إلي أن ممارسة كل مواطن شرقاوي حقه الانتخابي هو إدراك واعٍ لقيمة صوته في اختيار المرشح المناسب والذي سيكون قادرًا على مساندة جهود المحافظة في تحقيق المطالب الجماهيرية ودعم المشروعات الجارية لتكون الشرقية في مقدمة المحافظات التي تتمتع بالتنمية الشاملة والمنشودة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.