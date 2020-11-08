وزيرة الصحة تكشف أكثر 3 محافظات مصابة بكورونا وتطالب بتخفيف العمالة إلى النصف لتفادي الموجة الثانية

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محمد سياف - ابو ظبي - عقدت اليوم وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد مؤتمراً صحفياً شارك فيه عدد كبير من قيادات الوزارة، واستعرضت زايد آخر تطورات الوضع الوبائي في مصر، مؤكدةً أن الصحة على استعداد تام لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، مشيرةً إلى أن الأعداد تتزايد عندما تنخفض درجات الحرارة.

وزيرة الصحة تطالب بتخفيف العمالة إلى النصف لتفادي الموجة الثانية

وطالبت زايد جميع المصالح والأماكن الخاصة والعامة بتخفيف عدد العمالة المتواجدة بها إلى النصف، كما طالبت المواطنين بتقليل الزيارات المنزلية من أجل الحفاظ على أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وحذرت من التواجد بالأماكن المغلقة من أجل تجنب الإصابة بكورونا.

كما كشفت وزيرة الصحة أكثر 3 محافظات إصابة بفيروس كورونا في مصر، وهي محافظات الإسكندرية والجيزة والقاهرة، وأوصت هالة زايد بتشديد الإجراءات الإحترازية في محافظة الإسكندرية وخاصةً في المطاعم والكافيهات والأماكن المغلقة، لأن عدد الإصابات بها يقترب من عدد إصابات القاهرة بالرغم من أنها ضعف أعداد سكان الإسكندرية.

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وأشارت الدكتورة هالة زايد إلى أن إصابات محافظات الصعيد والأماكن القروية أقل إصابة من غيرها، نتيجة تواجدهم في أماكن مفتوحة لأوقات طويلة.