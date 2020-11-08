وقالت عليبة، فى تصريح لها: "صوتكم أمانة، ولا يجب أن ننصاع وراء الشائعات، لازم نثق فى دولتنا وفى انتخاباتنا، النجاح مش مضمون لأحد، والنائب اللى مش هيأدى مهامه عليه رقابة من أهل دائرته ومن المجلس، واللى هيقصر أو مش هيأدى دوره المجلس مش هيسكت له".
وأضافت أن الأخطاء فى جميع الانتخابات واردة فى جميع أنحاء العالم، مضيفة: "قضائنا العادل يتابع الانتخابات، كما أنه وضع درجات للطعن على النتيجة، وربنا يولى من يصلح".
وأكدت أنه لا يمكن أن نفرط فى فرصتنا فى اختيار مستقبل لنا ولأولادنا، وأنها بدأت بنفسها كرئيس مجلس إدارة شركة فى تشجيع الموظفين بمنح إجازة مدفوعة يومى الانتخابات سواء بالمرحلة الأولى أو الثانية للمشاركة فى الانتخابات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شيماء عليبة تدلى بصوتها فى انتخابات النواب: واجب وطنى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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