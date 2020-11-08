شيماء عليبة تدلى بصوتها فى انتخابات النواب: واجب وطنى

وقالت عليبة، فى تصريح لها: "صوتكم أمانة، ولا يجب أن ننصاع وراء الشائعات، لازم نثق فى دولتنا وفى انتخاباتنا، النجاح مش مضمون لأحد، والنائب اللى مش هيأدى مهامه عليه رقابة من أهل دائرته ومن المجلس، واللى هيقصر أو مش هيأدى دوره المجلس مش هيسكت له".

وأضافت أن الأخطاء فى جميع الانتخابات واردة فى جميع أنحاء العالم، مضيفة: "قضائنا العادل يتابع الانتخابات، كما أنه وضع درجات للطعن على النتيجة، وربنا يولى من يصلح".

وأكدت أنه لا يمكن أن نفرط فى فرصتنا فى اختيار مستقبل لنا ولأولادنا، وأنها بدأت بنفسها كرئيس مجلس إدارة شركة فى تشجيع الموظفين بمنح إجازة مدفوعة يومى الانتخابات سواء بالمرحلة الأولى أو الثانية للمشاركة فى الانتخابات.