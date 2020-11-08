السيسي يوجه صندوق تحيا مصر بزيادة مجالات الدعم للأسر الأولى بالرعاية  

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار بانتظام في تطوير نشاط ومبادرات صندوق تحيا مصر، كذراع اجتماعي واقتصادي داعم لجهود أجهزة الدولة تجاه المواطنين، وكذلك استشراف المزيد من مجالات الدعم للأسر الأولى بالرعاية بالتعاون والتكامل مع أجهزة الدولة المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء "محمد أمين" مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وأمين صندوق تحيا مصر.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع متابعة نشاط صندوق تحيا مصر في مجال الحماية الاجتماعية، ودعم الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

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