محافظ مطروح يعلن تعطيل الدراسة غدا الاثنين بسبب استمرار سوء الأحوال الجوية

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن استمرار تعطيل الدراسة، غدا الاثنين بسبب سوء الأحوال الوية، وموجة الطقس السيئ التي تتعرض اليها البلاد.

وأوضح محافظ مطروح، في بيان صحفى، اليوم الأحد، أنه نظرا لاستمرار سوء الاحوال الجوية وسقوط الامطار وحفاظا على سلامة الطلاب بمحافظة مطروح ،تقرر تعطيل الدراسة غدا حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب.

وأضاف محافظ مطروح إن المحافظة تعرضت لأمطار شديدة صباح اليوم، ومن الموقع التعرض لأمطار غزيرة غدا أيضا على السلوم»، مشيرا إلى إزالة كافة تجمعات المياه واستمرار حركة المياه بشكل طبيعى.

وأعلن الدكتور سمير النيلي وكيل الوزارة اليوم الأحد ، موافقة السيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ،علي اعتبار غداً الإثنين أجازة للمعلمين العاملين بالمدارس الواقعة علي خطي شرق وغرب مدينة مرسي مطروح ومعلمي إدارات الضبعة والنجيلة وسيدي براني الذين يستقلون أتوبيسات النقل العام التابعة للمحافظة ،وذلك حفاظاً علي صحة وأرواح المعلمين الذين يستقلون تلك الاتوبيسات يومياً للذهاب الي مدارسهم بتلك الإدارات التعليمية وذلك نظرا لاستمرار الأحوال الجوية السيئة وموجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة بشكل غير مسبوق لليوم الثالث علي التوالي .

وكان الدكتور محمود شاهين، مدير التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قال إن فرص سقوط الأمطار على الإسكندرية ومطروح والبحيرة مستمرة أمس واليوم الأحد.