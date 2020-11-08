السيطرة على حريق ضخم بفندق تحت الإنشاء بالغردقة وإصابة 35 شخصا

أصيب 35 شخص فى حريق ضخم شب فى مبنى تحت الإنشاء تابع لأحد الفنادق بمنطقة مكادى جنوب البحر الأحمر، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وسيارات الإطفاء لموقع الحادث، وجارى اتخاذ الإجرءات القانونية. تلقت غرفة الحماية المدنية بمدينة الغردقة، بلاغا بنشوب حريق بفندق تحت الانشاء بمنطقة مكادي جنوب مدينة الغردقة، علي الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية وكذلك سيارات الاسعاف لمكان الحريق، وتم نقل 7 مصابين للمستشفى، فى حين تم تقديم الاسعافات اللازمة لباقى المصابين.

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