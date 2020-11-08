"ستاند باي".. مصر تستعد لموجة كورونا الثانية بالكمامة واللقاحات .. واتجاه لغلق المنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية

موجة ثانية من فيروس كورونا أشد ضراوة من الأولى تقف مصر على أعتابها، وتتطلع لأن يكون اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات هما مفتاح النجاة منها بأقل الخسائر.

وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد كشفت اليوم خلال مؤتمر صحفي عن الاستعدادات للموجة الثانية ، ووجهت تحذيرات شديدة اللهجة للمواطنين مما قد تصل إليه الأمور حال عدم الالتزام فهناك توقعات بأن نواجه ثلاثة أضعاف الوفيات في الموجة الأولى.

التقرير التالي نرصد فيه كيف ستتحرك الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة :

وعن الاستعدادات الخاصة بالمرحلة الثانية ، قالت وزيرة الصحة أن هناك 101 مستشفى مستعدة لاستقبال مصابي كورونا على مستوى الجمهورية، وهناك 20 مستشفى عزل بالجمهورية وفي حال زيادة الإصابات ستتم زيادة عدد المستشفيات

ولفتت إلى أن لدينا الأرصدة الكافية للأدوية والمستلزمات وفق بروتوكول العلاج محدث والنسخة الرابعة ستصدر خلال أيام .

وكشفت أن هناك 3 آلاف مبحوث حصلوا على لقاح فيروس كورونا المستجد حتى الآن، وأن مصر استلمت مؤخرا ٢٤٠٠ عبوة من اللقاح استعدادا لاستقبال المواطنين الراغبين في المشاركة في التجارب ، و جاري توفير اللقاحات وتعاقدنا مع الكثير من الجهات المنتجة لها وجاهزين للإنتاج.

وكشفت الوزيرة أن الأماكن المغلقة تزيد من فرص الاصابة بالفيروس، حيث يوجد 65% من مصابي كورونا بالمنازل، مضيفة : " مش عيب إن الضيوف يدخلوا البيت يغسلوا إيديهم".

أما عن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا ، فقالت الوزيرة أن غير العاملين والمتقاعد وربة المنزل الأكثر عرضة في الإصابة بفيروس كورونا ، لافتة إلى ان المحافظات الأكثر الإصابة هي القاهرة والإسكندرية والجيزة و مرسي مطروح والقليوبية.

وأشارت الوزيرة إلى ان الكمامة البلاستيك تقي من كورونا بنسبة 50% وهي نسبة جيدة جدا ، مضيفة : " إذا كانت الكمامة قماشية يجب أن تغسل جيدا بالكلور لقتل أي جراثيم أحسن اختراع في 2020 هو الكمامة".

وكشفت عن سبب تزايد الإصابات في الشتاء قائلة أن وجود الناس في المنازل لوقت طويل في الشتاء سبب تزايد الإصابات بكورونا

وكشفت الوزيرة عن أن عدد البلاغات على الخط الساخن للوزارة 150 وصل إلي 800 بلاغ في اليوم، قائلة : " أدعو لتجنب التواجد بالمطاعم والسينمات والكافهيات والملاهي ودور العبادة لفترة طويلة".

وعن مصير المداس، أكدت الوزيرة أنه لا يوجد أي إغلاق ثان للمدارس سواء في مصر أو العالم، مضيفة : " يجب منع الطالب من الذهاب للمدرسة لو ظهرت عليه أعراض تنفسية".

في سياق متصل أكدت مصادر حكومية أن اللجنة العليا لإدارة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تدرس تخفيض العمالة في المؤسسات الحكومية لعدم انتشار كورونا مرة اخرى .

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة أن الدكتور مصطفي مدبولي يتابع يوميا معدل الاصابات بفيروس كورونا، مشددا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات في المواصلات العامة والتباعد الاجتماعي بين الأشخاص .

وأشارت إلى أن اللجنة تدرس ايضا تخفيف الاعداد في المؤتمرات و الحفلات ، والمطاعم والكافيهات في حالة تزايد الاعداد ، لعدم تكدس الأشخاص وانتشار الفيروس ، لافتا ان هناك قرارا بشن حملات رقابية على المطاعم والكافيهات والأماكن العامة للتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية.

وتابعت المصادر انه في حال اكتشاف عدم التزام الكافيهات او المطاعم سوف يتم تطبيق القانون عليهم وسوف يتم غلق المنشأة ، كما سيتم فرض غرامات 4الاف جنيه على المواطنين المخالفين ولم يرتدوا الكمامات .

وأكدت المصادر أن هناك قرارا سوف يصدر خلال أيّام بفرض ساعة محددة لإغلاق المحال والمطاعم والمقاهي. مشيرة إلى أن هذا القرار سيكون دائما وليس مرتبطا بازمة كورونا .