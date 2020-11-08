انت الان تتابع تفاصيل خبر 16 تصريح لـ وزيرة الصحة اليوم “أبرزها الموظفين والموجة الثانية وهل نضطر لغلق المدارس” والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عقدت اليوم وزيرة الصحة مؤتمراً صحفياً استعرضت فيه آخر تطورات وضع فيروس كورونا في مصر، مؤكدةً أن الصحة على استعداد تام لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، وأن الأعداد تتزايد عندما تنخفض درجات الحرارة.

15 تصريح لـ وزيرة الصحة اليوم

وخلال المؤتمر الصحفي اليوم لوزيرة الصحة والسكان، أصدرت العديد من التصريحات نبرزها لمتابعينا فيما يلي:

1- بالنسبة إلى الموجة الثانية من كورونا لن تكون أخطر من الأولى.

2- الشتاء والتقلبات الجوية وفيروس الإنفلونزا مع وجود كورونا يؤدي لانتشار الفيروس.

3- السائق والفلاح والعامل أقل عرضة للإصابة بكورونا لعملهم بأماكن مفتوحة.

4- أكثر الفئات عرضة للإصابة بكورونا هم ربات البيوت والمتقاعدين.

5- دعت وزير الصحة للعمل عن بعد ومن المنزل قدر الإمكان.

6- لا يوجد أي نية لغلق المدارس ويوجد خطة للتعامل مع أي إصابات.

7- في ديسمبر ويناير وفبراير سوف تتزايد الإصابات والوفيات.

8- أكثر 3 محافظات إصابة بكورونا القاهرة والجيزة والإسكندرية.

9- 65% من المصابين كورونا يعيشون في منازل دون تهوية.

10- يجب تخفيف العمالة للنصف قبل بداية الموجة الثانية.

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11- عقوبة من لم يلتزم بالإجراءات الإحترازية الغلق لمدة ٣ أيام.

12- الكمامة أعظم اختراع في 2020.

13 تجنب الكمامات القماشية الملونة.

14- يوجد رصيد كاف من الأدوية لمواجهة كورونا.

15 الحل الأمثل للوقاية من فيروس كورونا التباعد والكمامة.

16- أعلى 3 مناطق إصابة بكورونا في القاهرة حلوان وشرق مدينة نصر والشرابية.