انت الان تتابع تفاصيل خبر وزيرة الصحة تعلن عن المحافظات الأكثر إصابة بكورونا المستجد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة “هالة زايد” خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم أن محافظات القاهره والجيزة والإسكندرية، هي أكثر محافظات تسجيلاً للإصابات بفيروس كورونا؛ حيث سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الإصابات الجديدة.

كما أعلنت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم الأحد، وذلك لعرض إستعدادات الدولة لمواجهة فيروس كورونا، أن الدولة مستعدة بشكل كامل للموجة الثانية المتوقعة.

تقرير وزارة الصحة حول كورونا

وتم الإعلان أمس السبت عن تعافي 133 مصاباً بفيروس كوفيد 19، تم خروجهم من المستشفى بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة حسب نصائح وإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليصعد عدد إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 100239حالة.

و أعلن الدكتور “خالد مجاهد” مستشار وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن تسجيل 208 إصابة جديدة ووفاة 12 حالة جديدة، مضيفاً أن منظمة الصحة العالمية أصدرت توصيات في يوم 27 مايو، بأن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام يكون مؤشراً على تعافي المصاب بفيروس كورونا.

وزير الصحة تطالب بتخفيض العمالة للنصف

وطالبت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بتخفيف العمالة الموجودة في المصالح الحكومية إلى النصف، وحذرت من إرتفاع جديد في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الشتاء، كما شددت الوزيرة علي تنفيذ العقوبات على المحلات والمطاعم غير الملتزمة بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية، وذلك بغلقها لمده ثلاثة أيام.

وقالت الوزيرة أن الأماكن التي لا تتوفر فيها تهوية جيدة، وإزدحامها بعدد كبير من الموظفين، تكون أماكن شديدة الخطورة ولا يجب التواجد فيها تجنياً لإحتمالية الإصابة بالفيروس في تلك الأماكن.