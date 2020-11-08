إنفوجراف.. اسم على مسمى.. حماية المستهلك صمام أمان المواطن

ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز جهود الجهاز لحماية حقوق المواطنين:- يذكر أن الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أكد أن الجهاز لن يدخر جهدًا فى حماية وصون حقوق المستهلكين، داعيًا جميع المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك من خلال الخط الساخن 19588 أو من أى تليفون أرضى أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أو التطبيق eg.gov.cpa.www، أو الموقع الإلكترونى للجهاز.

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