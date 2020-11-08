فيديو .. نادى القضاة يؤكد انتظام العملية الانتخابية فى ثانى أيامها

قال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث باسم نادى القضاة، إن النادى شكل غرفة عمليات لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن الغرفة تتابع العملية الانتخابية من جميع جوانبها من أول استلام القضاة أوراق الاقتراع، لحين انتهاء عملية الفرز.





وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، فى تغطية لانتخابات مجلس النواب، على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن الغرفة تستقبل جميع ملاحظات القضاة بتوفير السبل والوسائل التى تهيئ لهم أداء واجبهم الوطنى. وأكد انتظام العملية الانتخابية فى ثانى أيامها، مقدما الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على دورها.

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