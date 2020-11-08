فيديو.. مايا مرسى عن مشاركة المرأة بالانتخابات: لم تخيب ظننا

وأضافت مرسى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، فى تغطية لانتخابات مجلس النواب، على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن السيدات، رغم سوء الأحوال الجوية فى بعض المحافظات إلا أنهن أصروا على النزول والمشاركة فى الانتخابات.
وأكدت رئيس المجلس القومى للمرأة، أن نزول المرأة للانتخابات أصبحت عادة، واصفة الانتخابات بالمشهد المشرف، وأن نسب مشاركة النساء أكثر من الرجال.
وتابعت: "أبهرتنى مشاركة النساء فى بئر العبد، مفيش ست منزلتش الانتخابات".
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