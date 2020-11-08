النائب العام يأمر بإحالة المتهم بقتل طفل سوداني الجنسية إلى محكمة الجنايات

أمر النائب العام اليوم الأحد الموافق الثامن من شهر نوفمبر عام 2020م، بإحالة المتهم بقتل طفل سوداني الجنسية عمدًا مع سبق الإصرار إلى "محكمة الجنايات المختصة"، والذي ارتكب جريمته يوم التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي.
وكانت "النيابة العامة" قد أقامت الأدلة على نسبة الاتهام إليه من شهادة أربعة شهود، وإقرار المتهم بارتكابه الجريمة في تحقيقات "النيابة العامة" وأمام المحكمة المختصة بالنظر في أمر مد حبسه احتياطيًّا، وما أثبته تقرير "أبحاث التزييف والتزوير" من كتابة المتهم للأوراق المعثور عليها بمسرح الحادث، والتي تضمنت إفصاحًا عن عزمه على قتل المتهم.
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