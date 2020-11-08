شاهد.. استمرار توافد الناخبين على اللجان قبل ساعات من انتهاء التصويت بالسيدة زينب

استمر توافد الناخبين من الشباب وكبار السن والسيدات علي لجان منطقة السيدة زينب و الدرب الاحمر، للتصويت في انتخابات الجولة الأولي للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، وذلك قبل ساعات من اغلاق صناديق الاقتراع.

وأكد الناخبون حرصهم علي المشاركة في الانتخابات البرلمانية 2020 ، وان الاختيار في الانتخابات هي حق من حقوق المواطن المصري ويجب عليه إلا يتركه لأن هذه تعتبر تقصير في حقوقهم .

وشهدت اللجان تشديدات امنية من قبل قوات الشرطة لتأمين أعمال التصويت، فضلا عن التشديد على تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

واكد عدد من الناخبين أن سبب التزاحم علي اللجان الان هو انتهاء اوقات العمل وعودة الطلاب من الجامعات بالإضافة إلي ان اليوم هو الاخير في هذا العرس الديمقراطي ولابد أن يشارك الجميع في هذا الواجب الوطني

كانت قد انطلق اليوم الأحد، ثاني وآخر أيام المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، التي بدأت أمس السبت، وذلك بعد انتهائها في الخارج، أول أمس الجمعة.

ويستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا، على أن يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ويتنافس بالنظام الفردى في هذه المرحلة 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا.

وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتي المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.